1.900 präventive Corona-Tests in Mallorcas Großmarkt geplant

Mitarbeiter bei Mercapalma in Vor-Corona-Zeiten Archiv-Foto: Nele Bendgens

Das balearische Gesundheitsministerium will ab Freitag (24.7.) 1.900 Mitarbeiter des Großmarkts Mercapalma in Palma de Mallorca auf das Coronavirus testen lassen. Ziel ist es, durch PCR-Tests festzustellen, ob das Virus bei den Angestellten des Dreh- und Angelpunkts von Mallorcas Lebensmittelversorgung nachgewiesen werden kann und auf diese Weise mögliche Infektionsketten so früh wie möglich zu unterbrechen.

"Vor allem soll der Bevölkerung und den Unternehmen durch die Testaktion die Sicherheit vermittelt werden, dass der Bereich der Lebensmittelversorgung nicht von Covid-19 beeinträchtigt ist", heißt es in einer Pressemitteilung der Balearen-Regierung am Donnerstag (23.7.). Man wolle so die Strategie weiterfahren, aktive Corona-Fälle auf Mallorca möglichst schnell aufzuspüren und eingreifen zu können, bevor es zu flächendeckenden Ansteckungen kommt.

Großmärkte gelten aufgrund ihrer Charakteristika (viele Personen, viele Lebensmittel, nicht immer ausreichende Kühlung) ebenso wie Schlachthöfe als besonders anfällig für die Übertragung von Krankheiten und könnten unter Umständen ein Risiko für die Angestellten aber auch die Lebensmittelversorgung der Insel darstellen, sollte Covid-19 sich hier verbreiten. /somo

