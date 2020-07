Ab sofort zählt ein Automat die Zahl der Autos in der Cala Deià auf Mallorca

Das Mobilitätsdezernat des Inselrats von Mallorca testet seit Donnerstag (23.7.) eine neue mobile Installation, die in Echtzeit messen soll, wie viele Autos in die Cala Deià einfahren und dort abgestellt werden. So soll das Verkehrsaufkommen in der Bucht im Nordwesten von Mallorca künftig leichter geregelt werden. Davon wiederum sollen laut dem zuständigen Dezernenten Iván Sevillano und den Bürgermeistern von Deià und Valldemossa, Lluís Apesteguia und Nadal Torres, Urlauber und Einheimische profitieren.

Die mobile Installation erfasst Daten über die Durchfahrt von Fahrzeugen und gibt so auch Informationen über das Verkehrsaufkommen auf den umliegenden Straßen und dem Parkplatz geben. Besucher erfahren dann in Echtzeit über Bildschirme, wie ausgelastet die Straßen und der Parkplatz gerade sind.

Das Projekt ist Teil der Plattform Smart Island, durch die die Lebensqualität der Bewohner Mallorcas verbessert und die touristische Aktivität besser geregelt werden soll.

Auch in Port de Valldemossa soll in den kommenden Wochen eine ähnliche Installation aufgebaut werden. Ende September hofft der Inselrat, drei weitere der mobilen Geräte zu haben. Diese wollen die Verantwortlichen dann, je nach Bedarf, an verschiedenen Orten der Insel aufbauen. Im Sommer sollen die Geräte vor allem in gut besuchten Regionen stehen, im Winter insbesondere in der Serra de Tramuntana. /sw