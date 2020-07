Polizisten und Sanitäter in Quarantäne nach Kontakt mit Corona-Infizierten

Neun Polizisten und sechs Sanitäter müssen sich vorsichtshalber in Quarantäne begeben, nachdem sie bei zwei verschiedenen Vorfällen in Palma de Mallorca Kontakt mit Personen hatten, die positiv auf das Coronavirus gestestet wurden oder verdächtige Symptome aufwiesen.

Am Donnerstag (23.7.) waren auf den Avenidas in Palma de Mallorca zwei Motorradfahrer verunglückt und schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort wurde festgestellt, dass die beiden symptomfreie Träger des Virus waren. Sechs Rettungshelfer und sechs Polizisten, die bei dem Einsatz beteiligt waren, sind nun in Quarantäne, bis feststeht, ob sie sich bei dem Vorfall angesteckt haben.

Drei weitere Ortspolizisten waren in einen Vorfall mit einem Obdachlosen verwickelt, der sich den Anweisungen der Beamten widersetzt hatte. Auch dabei kam es zu Körperkontakt. Da der Obdachlose Husten und andere Symptome aufwies, die auf das Coronavirus hinweisen können, werden auch diese Beamten auf das Virus geprüft. Bis die Ergebnisse feststehen, müssen die Beamten in Quarantäne. /tg

