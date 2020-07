Präsident der Hafenbehörde auf Mallorca wegen Verdachts auf Korruption festgenommen

Verdacht auf Korruption: Die Guardia Civil hat am Donnerstagabend (23.7.) den Präsidenten der balearischen Hafenbehörde, Juan Gual de Torrella, sowie die gesamte Führungsebene des auf Mallorca ansässigen Hauptsitzes festgenommen. Gual de Torrella und die anderen Manager verbrachten die Nacht auf Freitag bei der Guardia Civil und sollten am Freitag aussagen.

Die Operation ist noch nicht beendet und wird nun auf die Niederlassungen der Behörde in Maó auf Menorca und in Ibiza ausgeweitet. Am Freitagvormittag sollen neben dem Gebäude in Palma auch diese beiden Büros durchsucht werden. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

Joan Gual de Torrella wurde im August 2015 zum Präsidenten der Hafenbehörde ernannt, gegen großen Widerstand der Linkspartei Podemos, die den Mallorquiner für ungeeignet hielt. Gual de Torrella war zuvor bereits Präsident der mallorquinischen Handelskammer gewesen. Ports de Balears verwaltet auf den Balearen die größeren Häfen, nämlich Palma, Port d'Alcúdia, Eivissa und Maó. Die Hafenverwaltung untersteht der spanischen Zentralregierung, ihr Präsident wird aber von der Landesregierung ernannt. /jk