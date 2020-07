Sommereinheit der Ortspolizei soll für Ab- und Anstand bei Urlaubern sorgen

Mit 120 Beamten will die Ortspolizei Palma de Mallorca während der Sommersaison für Ab- und Anstand an den Urlauber-Hotspots sorgen. Das erklärte Bürgermeister José Hila am Donnerstag (23.7.). Die Einheit, die vor allem an der Playa de Palma, am Paseo Marítimo, an der Plaça d'Espanya und der Plaça Major zum Einsatz kommt, sei auch dafür zuständig, die wegen der Covid-19-Pandemie geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu kontrollieren.

Für dien Dienst in dieser Sommereinheit der Polizei wird zum Teil Personal von anderen Wachen der Stadt abbestellt, etwa 70 Polizisten. Zusätzlich stellt die Stadt einen Etat von 714.000 Euro zur Verfügung, was dem Gehalt von rund 50 Polizisten entspricht, die acht Stunden am Tag im Einsatz sind. Hila gab zu, dass die Zahl der in den touristischen Gebieten eingesetzten Polizisten in diesem Sommer niedriger ist als in anderen Jahren. Dies sei darauf zurückzuführen, dass die Hotels an der Playa de Palma nur zu rund 30 Prozent besetzt seien. /tg

