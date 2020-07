Taucherin kommt in der Cala Marmassen auf Mallorca zu Tode

In der Cala Marmassen wurde die Tote gefunden.

In der Cala Marmassen wurde die Tote gefunden. Foto: Openstreetmap

Die Leiche einer 55-jährigen Taucherin ist am Freitagvormittag (24.7.) in der Cala Marmassen bei Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca gefunden worden. Nach ersten Ermittlungen der Guardia Civil muss die Frau wenige Stunden zuvor wohl einem medizinischen Notfall erlegen sein, Spuren von Gewalteinwirkung wurden am Körper nicht gefunden.

Dennoch wird die Leiche der 55-Jährigen in den nächsten Stunden einer Obduktion unterzogen, um die genaue Todesursache zu klären. /jk