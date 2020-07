70-jährige Frau stirbt nach Frontalzusammenstoß auf Landstraße auf Mallorca

Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten am Montag (27.7.) ist am Dienstag eine 70-jährige Frau im Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca ihren Verletzungen erlegen. Ein zehnjähriger Junge schwebt weiter in Lebensgefahr.

Bei dem Unfall prallten am Montag zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Der Vorfall ereignete sich auf der Landstraße Ma-4020 zwischen Manacor und Porto Cristo. Eines der Fahrzeuge geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenspur. In dem entgegenkommenden Fahrzeug befand sich eine fünfköpfige Familie. Ein zehnjähriger Junge wurde aus dem Pkw geschleudert. /tg