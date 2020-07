Trotz guter Corona-Zahlen auf Mallorca: London rät von Spanien-Reisen ab

Die diplomatischen Bemühungen der spanischen Regierung, Mallorca und die übrigen Inseln mit wenig Corona-Fällen von der britischen Pflichtquarantäne für rückkehrende Spanien-Urlauber auszunehmen, sind fehlgeschlagen. Die britische Regierung unter Boris Johnson ging am Montag (27.7.) sogar noch einen Schritt weiter und riet allen britischen Bürgern davon ab, nicht unbedingt notwendige Reisen nach Spanien zu unternehmen.

Nach steigenden Ansteckungsraten in einzelnen Regionen des spanischen Festlands - insbesondere Aragón und Katalonien - hatte London verfügt, dass aus Spanien einreisende Passagiere bei ihrer Ankunft in Großbritannien zwei Wochen lang in Quarantäne gehen müssen. Für die spanische Reisebranche ist dies eine sehr schlechte Nachricht. Nicht nur, weil die Briten einen Großteil der Spanien-Urlauber ausmachen - spanienweit führen sie die Liste an, auf Mallorca stehen sie hinter den Deutschen auf Platz zwei -, sondern auch weil die Branche ein negatives Image fürchtet. Auch Norwegen besteht auf eine Quarantäne für Einreisende aus Spanien. Belgien und Frankreich differenzieren nach Regionen und raten von Reisen nach Katalonien und Aragón ab.

Großbritannien weigert sich, das Land bei den Reiseempfehlungen in verschiedenen Regionen aufzuteilen. Das britische Außenministerium aktualisierte am Montag den Eintrag für Spanien aufgrund "des Anstiegs der Covid-19-Fälle in mehreren Regionen" und "insbesondere in Saragossa, Pamplona und Barcelona". Allerdings fordert das Ministerium nicht dazu auf, einen aktuellen Aufenthalt in Spanien frühzeitig abzubrechen. Man solle sich an die Empfehlungen der lokalen Behörden halten und sich zusätzlich bei Airlines und Reiseveranstaltern auf dem Laufenden halten.

Die spanische Tourismusministerin Marato und die Balearen-Präsidentin Francina Armengol hatten bis zuletzt versucht, das Unheil zumindest teilweise abzuwenden und die Balearen-Inseln und die Kanaren als sichere Reiseziele von den Maßnahmen auszuschließen. Dabei argumentierten sie auch damit, dass auf den spanischen Inseln die Ansteckungsrate deutlich unter der Ansteckungsrate in Großbritannien liegt. Gesundheitlich gesehen sei es für die Briten "sicherer, sich hier aufzuhalten", erklärte auch Spaniens Premier Pedro Sánchez, der die allgemeine Reisewarnung für Spanien als "übertriebene" Maßnahme kritisierte. /tg

