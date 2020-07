Warnstufe Orange: Mallorca steuert auf die 40-Grad-Marke zu

Vielleicht erlebt Mallorca gerade die heißesten Tage des Jahres. Die Insel kocht bei Höchstwerten von knapp 40 Grad vor sich hin. Erst am Wochenende wird es langsam etwas kühler. Wer die Hitze nicht erträgt, sollte über einen Ausflug an die Ostküste nachdenken.



Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Dienstag (28.7.) die Warnstufe Orange für Mallorca, Menorca und Ibiza ausgegeben. Auf Mallorca betrifft es die ganze Insel mit Ausnahme des Ostens, wo gar keine Warnstufe gilt.



Gewarnt wird vor Höchsttemperaturen bis zu 39 Grad im Zeitraum von 12 bis 19 Uhr. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass punktuell die 40-Grad-Marke gebrochen wird.



Das bedeuten die Warnstufen



Wolken sorgen derzeit nicht für Schatten, daran ändert sich auch im Tagesverlauf nichts. Der Wind weht zart aus östlicher Richtung. Im Osten bewegen sich die Temperaturen um die 34 Grad in Santanyí.



Wegen der trockenen Zeit warnt der Wetterdienst zudem vor extremer Waldbrandgefahr auf weiten Teilen Mallorcas.





Beim Strandbesuch sollte die Sonnencreme dick aufgetragen werden. Das Wasser im Meer um die Insel istwarm.In der Nacht schwitzen die Insulaner im Süden um Andratx und Palma de Mallorca am meisten. Dort sinken die Temperaturen. Besser haben es die Bewohner in der Inselmitte, wo der Durchschnitt bei 22 Grad liegt.MZ Livecam : So sieht es gerade auf der Insel ausAm Mittwoch wird es etwas kühler, wenngleich es immer noch heiß bleibt. Dieliegen bei 38 Grad in Llucmajor und 37 Grad in. Im Süden, Westen und der Inselmitte gilt von 12 bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb . Diesmal bleibt neben demEs gibt einenwird es am. Auf dem Festland gilt stellenweisewegen der Hitze. Auf Mallorca gibt es - Ausnahme der Osten - Warnstufe Orange . Wieder nähert sich die Insel der. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Am Abend klart es auf. An der Küste weht ein erfrischender Wind.Für den Freitag wird es ziemlich sicher auch noch eine Warnstufe geben. Erst amum ein paar Grad. /rp