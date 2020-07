Street-Art beim AfterSun Market in Port Adriano auf Mallorca bestaunen

Kunst, Mode und Accessoires in Containern gibt's bei der vierten Ausgabe des AfterSun Market in Port Adriano.

Kunst, Mode und Accessoires in Containern gibt's bei der vierten Ausgabe des AfterSun Market in Port Adriano. Foto: Veranstalter

Seine vierte Ausgabe widmet der AfterSun Market in Port Adriano im Südwesten von Mallorca vom 31. Juli bis 23. August in diesem Jahr der Street-Art. In 20 Containern stehen für die Besucher jeweils samstags und sonntags von 18.30 Uhr bsi 23.30 Uhr Mode, Accessoires und Deko-Gegenstände lokaler Hersteller und solcher aus dem Mittelmeerraum bereit. Mit dabei sind in diesem Jahr: Atelier Vius, Cabinita Original, Carminitta, Degüayhaus, Imperfecthings, Isabel Guarch, La Osadía Shop, Las Panchas, Lu-Les, Maike Siegel, Merit Orlando, Mexiterranea Folk Art, Mica, Music Lover, Nilay, Pla, Rosario P. Studio, Seaskin Life, Stephie. M, Sommits, Wela Rocat.

10 der 20 Container, die als Verkaufsräume fungieren, werden von mallorquinischen Künstlern mit Graffiti oder Malerei verziert. Die Künstler, die eine Jury dazu aus 40 Bewerbern ausgewählt hat, sind: Carolina Adán Caro, Conjuntos Empáticos, Enrique del Río, Fátima de Juan, Jeroni Mira, Nicolás Denolle, Refuge Studio, Sath, Trossort und Twö Flu.

Mit der Ausstellung der Werke soll die globale Bewegung "Project Zero" unterstützt und auf das Plastikproblem in den Ozeanen aufmerksam gemacht werden.

Mehr Informationen gibt es hier. /sw