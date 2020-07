Mutmaßlicher Mörder aus Pakistan auf Mallorca verhaftet

Die Polizisten bekamen einen Hinweis, dass sich der Mann in Arenal versteckt.

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Dienstag (28.7.) einen Mann festgenommen. Der Pakistani soll vor elf Jahren seine Frau in seiner Heimat ermordet haben.

2009 floh der heute 41-Jährige von Pakistan nach Mallorca. Neben ihn fahndeten die Beamten in Pakistan nach drei weiteren Personen, die in den Mordfall verwickelt sein sollen. Was aus ihnen wurde, ist unbekannt.

Die Behörden auf der Insel bekamen mit, dass sich ein Mann in Llucmajor aufhält, der dem internationalen Fahndungsplakat entspricht. Die Beamten fanden den 41-Jährigen in Arenal, bestätigten die Identität und nahmen ihn fest.

Nun prüft das Gericht, ob der Mann nach Pakistan ausgeliefert wird. /rp