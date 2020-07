Erste Mallorca-Urlauber in Quarantäne in Peguera

Ein Hotel in Peguera hat die ersten zehn Mallorca-Urlauber aufgenommen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" in der Ausgabe vom Freitag (31.7.) mit Berufung auf die balearischen Gesundheitsbehörden. Die Betroffenen seien in einem separaten Gebäude des Hotels untergebracht. In anderen Gebäuden des Hotels wohnten auch gesunde Urlauber.

Alle positiv getesteten Urlauber weisen demnach bislang nur leichte oder gar keine Symptome auf. Das Hotel liegt in direkter Nähe zum Strand. Wie die Quarantäne genau aussieht und ob zum Beispiel Spaziergänge am Strand oder der Aufenthalt am Pool erlaubt sind, wurde bisher nicht öffentlich. Das Hotelgebäude wurde speziell für diesen Zweck von der Balearen-Regierung angemietet. Für die erkrankten Urlauber entstehen keine Zusatzkosten, wie das "Diario de Mallorca" berichtet. Die Gesundheitsversorgung der Covid-19-Patienten werde anschließend den Gesundheitssystemen der Heimatländer in Rechnung gestellt.

Bei den zehn Corona-Patienten handelt es sich um die ersten offiziell von der Balearen-Regierung registrierten Fälle von Ansteckungen unter Urlaubern auf der Insel Mallorca. Bei Berichten über eine deutsche Familie aus Cottbus, die nach ihrem Urlaub auf Mallorca erkrankte, waren der Ort und Zeitpunkt der Ansteckung unklar geblieben. /tg

