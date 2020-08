Polizei fängt zwei Flüchtlingsboote auf den Balearen ab

Die Guardia Civil hat auf Mallorca und Formentera jeweils ein Flüchtlingsboot abgefangen. Die Beamten haben 27 Flüchtlinge festgenommen.

In der Nacht von Freitag (31.7.) auf Samstag fand die Polizei gegen 2.15 Uhr das Flüchtlingsboot an der Küste vor Formentera. In diesem waren 14 Personen unterwegs.

Wenige Stunden später trafen die Kollegen in Ses Salines auf ein zweites Boot. Mit diesem erreichten 13 Personen Mallorca.

Die Polizei hat eine Suchaktion gestartet, um nach weiteren Flüchtlingen zu fahnden. Die Ankömmlinge wurden einem Coronatest unterzogen, die Ausländerbehörde der Policía Nacional entscheidet, wie es mit ihnen weitergeht.

Insgesamt haben dieses Jahr 20 Flüchtlingsboote mit 250 Personen die Balearen erreicht. /rp