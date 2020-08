Ein Bildschirm informiert jetzt über das Verkehrsaufkommen in Port de Valldemossa

Der Bildschirm in Port de Valldemossa wurde am 3.8. eingeweiht.

Der Bildschirm in Port de Valldemossa wurde am 3.8. eingeweiht. Foto: Consell de Mallorca

Das Inselrat von Mallorca hat am Montag (3.8.) eine Installation präsentiert, die in Echtzeit misst, wie viele Autofahrer nach Port de Valldemossa unterwegs sind. Die Information über die Auslastung der engen Serpentinenstraße, die über einen mobilen Bildschirm erfolgt, soll Besucher frühzeitig vor einer schwierigen Parksituation warnen. Einheimische und Touristen sollen davon gleichermaßen profitieren.

Die Anlage wird zunächst für eine Probezeit in Betrieb genommen. Sie ist der zweite Test dieser Art, nachdem am 23.7. ein Bildschirm in Cala Deià eingeführt worden war. Die Geräte sind Teil des Projekts Smart Island zur Verbesserung der Lebensqualität auf Mallorca, das auch die touristische Aktivität effizienter regeln soll.





Drei weitere Anlagen geplant

Bis Ende September ist die Anschaffung von drei weiteren Installationen vorgesehen, die Daten über die Durchfahrt von Fahrzeugen und somit Informationen über das Verkehrsaufkommen erfassen. Sie sollen je nach Bedarf an Orten zum Einsatz kommen, die ebenfalls schwer zugänglich sind und über wenige Parkplätze verfügen. /bro