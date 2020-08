Mallorca-Reisende von Schweizer Quarantäne ausgenommen

Wer vom Flughafen Palma in die Schweiz einreist, muss keine Quarantäne absolvieren.

Die Schweiz hat am Mittwoch (5.8.) eine Liste mit Ländern vorgelegt, in denen das Ansteckungsrisiko als so hoch eingeschätzt wird, dass Einreisende aus diesen Gebieten eine zehntägige Quarantäne absolvieren müssen. Obwohl Spanien auf der Liste steht, sind Mallorca und die übrigen Balearen-Inseln Menorca, Ibiza und Formentera sowie die Kanarischen Inseln von der Regelung ausgenommen. Die Quarantäne-Pflicht gilt für Einreisende aus 46 Ländern und Regionen. Neben Spanien stehen auf der Liste zum Beispiel auch die USA oder Brasilien.

Mit einem ähnlichen Schritt hatte Großbritannien den spanischen Tourismusmarkt einbrechen lassen. Im Unterschied zur Schweiz differenzieren die britischen Gesundheitsbehörden nicht zwischen dem spanischen Festland - mit vergleichsweise hohen Covid-19-Fallzahlen - und den spanischen Inseln wie Mallorca, auf denen es eine deutlich geringere Ansteckungsquote gibt. /tg

