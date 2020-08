Neue App für Touristen an der Playa de Palma

Eine neue Applikation soll an der Playa de Palma auf Mallorca Touristen mehr Sicherheit in der neuen Normalität geben. Das Programm "Destination Overview", das die Unternehmervereinigung Palma Beach in dem Urlaubsgebiet etablieren will, zeigt Nutzern in Echtzeit an, wie voll die Strände und Restaurants sind und welche Hotels zur Verfügung stehen. Auch Transportmöglichkeiten wie Busse, Taxis, Mietwagen oder Fahrräder kann man mit wenig Aufwand über die App buchen, zudem erleichtert sie laut Palma Beach den Check-in am Flughafen sowie im Hotel und hält alle wichtigen Nummern der Gesundheitsbehörden bereit.

Wie die Verantwortlichen von "Palma Beach" am Dienstag (4.8.) bekannt gaben, stehe das Programm ab sofort im App Store und in Google Play zum Download bereit. Langfristig soll es zu einem "sicheren touristischen Korridor" beitragen. So ermögliche "Destination Overview" auch das Planen von Reisen unter Berücksichtigung der im Zielgebiet vorherrschenden Sicherheitsmaßnahmen.

"Wir sind sehr motiviert, weiter daran zu arbeiten, ein sicheres Reiseziel zu schaffen, in dem Verantwortungsbewusstsein seitens der Unternehmer und Besucher bezüglich der Hygienemaßnahmen und der Abstandsregeln vorherrscht", wird Juan Miguel Ferrer, Leiter von "Palma Beach", in der Pressemitteilung zitiert.

"Dieses Tool hilft, dass praktische Informationen sich schneller verbreiten, und digitalisiert viele Routinen, damit möglichst wenig direkter Kontakt stattfinden muss", so Ferrer weiter. Er sehe darin "die Zukunft der touristischen Reiseziele und der Städte". /somo