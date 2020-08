Strandrestaurants auf Mallorca sind halbwegs zufrieden mit der Saison

An Samstagen ausgebucht: das Restaurant La Santa in Can Picafort.

An Samstagen ausgebucht: das Restaurant La Santa in Can Picafort. Foto: DM

Zumindest die Strand-Restaurants auf Mallorca scheinen trotz der Coronakrise ein halbwegs einträgliches Geschäft zu machen. Da nicht alle Lokale geöffnet haben, füllen die Gäste die Gastronomie-Betriebe, die sich zum Öffnen entschlossen haben, wie die Nachfrage der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bei einigen Restaurants ergeben hat.

"Man merkt, dass die Leute an den Wochenenden Lust haben auszugehen und das Haus zu verlassen", sagt Pablo Vecchi, Betreiber des Restaurants La Santa in Can Picafort. An den Samstagen 8. und 15. August habe er bereits keinen freien Tisch mehr, alles ausgebucht. Insgesamt gebe es zwar weniger Arbeit als im Vorjahr, sodass er nicht so viele Leute angestellt hat wie üblich. Insgesamt könne er über das Geschäft aber nicht klagen.

Auch in Il Chiringo in Palmanova und im s'Embat in Campos stimmt man zu. "Man muss durchhalten", sagt Filippo Russo im Il Chiringo. "Es sind schwierige Zeiten, aber wir müssen mit der Arbeit, die wir haben, zufrieden sein", fügt er hinzu. "Seit wir wieder aufgemacht haben, sind wir eigentlich jeden Tag voll." Vor allem die Residenten seien in diesen Tagen treue Gäste. "Es kommen vor allem die Leute, die schon seit Jahren kommen und die wissen, wie wir arbeiten."

Auch Manu García freut sich insbesondere über den Besuch der Inselbewohner in seinem Lokal s'Embat in Ses Covetes. "Das waren sehr ungewöhnliche Monate mit viel Arbeit und viel Ungewissheit", sagt er. "Ich hätte gerne mehr Personal angestellt, aber die limitierte Zahl der erlaubten Gäste hat das nicht zugelassen." Nicht alle Gäste seien mit den neuen Abstandsregeln einverstanden, "aber man muss die Vorschriften der Gesundheitsbehörden einhalten", sagt er. Ob die Saison nun erfolgreich war oder nicht, könne man erst am Ende sagen. /tg

