Paar tot in seinem Haus auf Mallorca aufgefunden

Die Leichen einer Frau und eines Mannes im Alter von etwa 45 bis 55 Jahren sind am Mittwochnachmittag (5.8.) in einem Dorfhaus in Esporles entdeckt worden. Die beiden Körper waren bereits stark verwest, weshalb die Guardia Civil und die Forensiker vermuten, dass das Paar mindestens seit einem Monat tot ist. Die Ermittler fanden zunächst keinerlei Spuren auf Gewalteinwirkung, weshalb die Todesursache derzeit unklar ist.

Anwohner des Carrer Balladors hatten am Mittwoch die Guardia Civil verständigt, nachdem sie aus dem Wohnhaus des Paares Verwesungsgeruch bemerkt hatten. Zudem, so erzählen sie, hatten sie die beiden Bewohner bereits seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Die Guardia Civil betrat das Haus und fand die beiden Leichen am Boden liegend. Daneben entdeckten sie Blutspuren. Die Leichen wurden abtransportiert und sollen in den nächsten Stunden obduziert werden.

Nach Angaben der Nachbarn lebte das Paar, beides Spanier, seit 10 bis 15 Jahren in dem Haus. Es sei "sehr reserviert" gewesen und habe kaum Kontakte mit den anderen Bewohnern der Straße gehabt. /jk