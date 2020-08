Zweite Hitzewelle trifft Mallorca nicht so stark

Warme Luftmassen erreichen Mallorca und sorgen für eine erneute Hitzewelle. Ganz so heftig wie in der Vorwoche, als an zwei Tagen die 40-Grad-Marke geknackt wurde, wird es aber nicht. Nachts könnte es im Süden der Insel aber wieder unangenehm warm werden.



Der Freitag (7.8.) ist auf der ganzen Insel sonnig gestartet. Daran ändert sich auch im Tagesverlauf nichts. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung, an der Küste etwas zügiger.



Die Höchsttemperaturen liegen in der Inselmitte bei 35 Grad, an der Küste bei 32 Grad. Das reicht für eine Hitzewarnung noch nicht aus. Da es nicht mehr ganz so heiß ist, ist die Waldbrandgefahr auf Mallorca gesunken. Dennoch sollte verstärkt auf Zigarettenstummel und ähnliches geachtet werden, insbesondere im Norden und Osten:





Das Meer gleicht weiterhin eine. 28 Grad ist das Wasser ander Playa de Palma laut dem spanischen Wetterdienst Aemet warm. In der Nacht muss die Klimaanlage in Palma de Mallorca weiterlaufen. Weniger als 23 Grad werden es nicht. Nicht alle Gemeinden haben eine, da hin und wieder die 20-Grad-Marke knapp unterschritten wird.Am Wochenende sind die Temperaturen im. Quasi auf dem ganzen Festland gilt eine Warnstufe wegen Hitze. Für Mallorca hat Aemet noch keine Warnung ausgesprochen. Dennoch können die Temperaturen am Samstag Spitzenwerte von 35, 36 Grad in der Inselmitte erreichen. An der Küste bleibt es knapp über der 30-Grad-Marke. Diegeht von 6.54 Uhr bis 20.55 Uhr ihrer Arbeit nach. Nachts bleibt es im Vergleich zum Vortag unverändert.MZ Livecam : So sieht es gerade auf Mallorca ausAm Sonntag wird es noch einen Tacken wärmer. Dann sind bis zuin der Inselmitte drin. Am Abend können ein paardie Sonne verdecken.Derwird wohl dermit bis zu 38 Grad. Aemet dürfte in den kommenden Tagen noch eine Hitzewarnung mindestens für die Inselmitte aussprechen. Schonsollen diewiederund sich in der restlichen Woche bei Werten knapp über der 30-Grad-Marke einpegeln. /rp