Deià widersetzt sich neuem Regierungsabkommen

Die Gemeinde will 2,1 Millionen Euro investieren, um das alte Gebäude Can Vallès zu kaufen

Die Gemeinde will 2,1 Millionen Euro investieren, um das alte Gebäude Can Vallès zu kaufen Foto: DM

Das Rathaus von Deià auf Mallorca hat am Donnerstag (6.8.) eine außergewöhnlich Entscheidung gefällt: Fast der gesamte Haushaltsüberschuss der vergangenen Jahre soll in den Kauf des emblematischen Gebäudes Can Vallès fließen. Es handelt sich um fast 2,1 Millionen Euro. Damit widersetzt sich die Gemeinde als erste auf Mallorca einem neuen Abkommen zwischen der spanischen Zentralregierung und der Föderation spanischer Gemeinden und Provinzen (FEMP), die besagt, Gemeinden könnten angesichts der Corona-Krise ihre Rücklagen "freiwillig" dem Staat in Form eines Kredits zur Verfügung stellen.

Zudem beschloss der Gemeinderat, aus der FEMP auszutreten. Das mit der Regierung getroffene Abkommen sei eine "Erpressung", fanden die Ratsmitglieder. Die Haushaltsüberschüsse gehörten dem Dorf und sollten auch hier verwendet werden.

Deiàs Bürgermeister Lluís Apesteguia von der Lokalpartei AD gab an, sich darüber bewusst zu sein, dass die Entscheidung als "Aufsässigkeit" bewertet werden und rechtliche Konsequenzen sowohl für ihn als auch für die Gemeinde haben könne. Er sei aber bereit, die Konsequenzen zu tragen. Unter anderem könnte die Gemeinde Deià dazu verpflichtet werden, ab dem kommenden Jahr einen Finanzierungsplan vorzuweisen, da die Ausgaben der Gemeinde größer sind als es die aktuelle Gesetzeslage zulässt.

Das antike Gebäude Can Vallès soll künftig für öffentliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden. 8.000 Euro sollen zudem dafür verwendet werden, die Kontrolle der kostenpflichtigen Parkplätze im Ort auszubauen, weitere 42.000 Euro sind für Hilfen örtlicher Unternehmen bestimmt. /somo