Die Gewerkschaften auf Mallorca haben am Freitag (7.8.) gemeinschaftlich die Entscheidung der balearischen Landesregierung zurückgewiesen, die besagt, dass die Gehälter von Beamten und öffentlichen Angestellten angesichts der Corona-Krise bis auf weiteres eingefroren werden sollen. Eigentlich war für dieses Jahr eine Gehaltserhöhung von zwei Prozent vereinbart worden. Betroffen sind rund 34.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, darunter auch zahlreiche Menschen im Gesundheitssektor.

Kein Wunder also, dass sich die Gewerkschaften des Gesundheitspersonals besonders kritisch zeigten. "Das Klima der Unzufriedenheit wird immer deutlicher", so Enrique Lázaro, Vorsitzender der Ärztegewerkschaft SIMEBAL. "Das haben die Ärzte nicht verdient." Die Maßnahmen sorgten für Zorn bei einem Kollektiv, das sich der Gesellschaft verschrieben habe, die wiederum den medizinischen Fachkräften während der Monate des Lockdowns täglich durch Applaus ihre Unterstützung zusagte. Der Beifall der Bürger sei nun durch die "Kürzungen" der Landesregierung in den Dreck gezogen worden, so Lázaro. Er erwäge, rechtliche Wege gegen die Landesregierung einzuschlagen.

Während die Gewerkschaft Comisiones Obreras davor warnte, die Entscheidung könne dazu führen, dass öffentliche Angestellte sich gegen die Regierung mobilisieren könnten, um auf ihr Recht der Gehaltserhöhung zu bestehen, gaben Vertreter der Gewerkschaft UGT an, dass die Balearen die einzige Region Spaniens sei, in der die Gehaltserhöhung in diesem Jahr nicht vollzogen würde, und bezeichneten die Einfrierung ebenfalls als "Kürzung". Auch die UGT wollte über Protestaktionen nachdenken, ihr Ausmaß hänge nun davon ab, wie sich weitere Treffen mit den Regierungsverantwortlichen gestalten.

Die Gewerkschaft CSIF nannte die angekündigte Maßnahme eine "Strafe für jene Arbeiter, die in der Krise essentielle öffentliche Dienste geleistet hätten". Und auch die Linkspartei Esquerra Unida reihte sich in die Reihe der Kritiker ein. Man dürfe aus der Krise nicht herausgehen, wie aus der im Jahr 2008, als tiefgreifende Kürzungen im öffentlichen Gesundheitssektor die Situation im Land nachhaltig verschlechterten hätten. /somo