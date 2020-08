Große Razzia gegen das organisierte Verbrechen in Palma de Mallorca

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am frühen Dienstagmorgen (11.8.) eine großangelegte Razzia gegen die organisierte Kriminalität eingeleitet, ermittelt wird nach ersten Informationen gegen eine international tätige Bande wegen Delikten gegen das Eigentum sowie des Verdachts der Geldwäsche.

Die Beamten nahmen eine Reihe von Hausdurchsuchungen vor, teilte die Policía Nacional mit. Die Nationalpolizei wird bei der Razzia von verschiedenen Spezialeinheiten unterstützt, auch die Ortspolizei von Palma de Mallorca ist im Einsatz. Nach Informationen in der mallorquinischen Lokalpresse finden die Hausdurchsuchungen in rund einem Dutzend Privatwohnungen, Ladenlokalen, Garagen sowie auch in einem Hostal statt. Es handle sich um eine der größten Razzien dieser Art in Spanien. /ff