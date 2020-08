Hitzewarnung bei Temperaturen bis 37 Grad auf Mallorca

In weiten Teilen der Insel gilt am Dienstag und Mittwoch die Hitzewarnung der Stufe Gelb.

Es bleibt trocken, überwiegend wolkenlos und heiß auf Mallorca. Die Höchsttemperaturen lieger weiter bei knapp unter 40 Grad. Nachts sinkt das Thermometer nicht einmal in den Bergen unter 20 Grad. Es gilt die Warnstufe Gelb wegen Hitze.

Am Dienstag (11.8.) stehen nur wenige Wolken am Himmel. Es weht ein leichter Ostwind. Die Temperaturen steigen auf bis zu 37 Grad in Palma de Mallorca, auf 35 Grad in Sa Pobla und 31 Grad in Felanitx. Selbst im Bergort Lluc werden es 33 Grad. Die Tiefsttemperaturen liegen um die 22 Grad.

Am Mittwoch (12.8.) zieht es sich ortsweise leicht zu und es könnte vereinzelt zu leichten Gewittern kommen. Die Wolken verschwinden aber spätestens am Nachmittag und die Temperaturen steigen erneut auf bis zu 36 Grad. Der Wind dreht von östlichen auf südliche Richtungen.

Bei leicht bewölktem Himmel bleiben diese Temperaturen auch am Donnerstag und Freitag stabil. In der Nacht könnte das Thermometer in den Bergregionen erstmals wieder unter 20 Grad anzeigen. In Palma und auf dem Rest der Insel bleibt die Nacht mit Werten um 22 Grad sehr warm.

