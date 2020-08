Palmas Ex-Bürgermeister Isern investiert drei Millionen Euro in den Kauf eines Hotels

Wer etwas Geld auf der hohen Kante und Vertrauen in die Zukunft der Tourismusbranche auf Mallorca hat, kann in Corona-Zeiten preiswert Hotels einkaufen. So tat es zum Beispiel der ehemalige Bürgermeister von Palma de Mallorca, Mateo Isern, der drei Millionen Euro in den Kauf des Aparthotel Vistalegre bei Porto Cristo investiert hat.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schreibt, verkaufte das Altamira Asset Management der Sareb - Spaniens sogenannte "bad bank" - das Hotel an die Investorgruppe Sineu Inversiones. Einziger Gesellschafter des Unternehmens ist der PP-Politiker Isern, als weitere Bevollmächtigte ist seine Frau María José Barceló eingetragen. Das Drei-Sterne-Aparthotel steht in der Cala Mendia südwestlich von Porto Cristo (Gemeinde Manacor) und verfügt über 42 Zimmer mit 112 Betten.

Der Verkauf zeige, dass es trotz der Corona-Krise Vertrauen in die Tourismus-Branche auf der Insel gebe, so Antoni Guàrdia, von Altamira. Im Gegensatz zur Wirtschaftskrise nach 2008 sei die aktuelle Krise nicht von struktureller Natur. Investoren würden jetzt auf den Moment setzen, zu dem die Tourismusbranche auf der Insel wieder auflebe. /tg



Einen Überblick über alle MZ-Artikel zum Thema Coronavirus auf Mallorca finden Sie unter diesem Link. Kostenlose Newsletter verschicken wir per Telegram (hier bestellen) oder Mail (hier bestellen).