Trotz Wolken bleibt es weiterhin warm auf Mallorca

Baden am Morgen in Can Pastilla ist wegen der Wolken am Donnerstag (12.8.) nur etwas für Hartgesonnene. Foto: MZ-Livecam

Nach der Hitzewarnung am Dienstag (11.8.) bleibt es am Mittwoch (12.8.) auf Mallorca mit Höchsttemperaturen von 33 Grad in Palma de Mallorca zwar weiterhin heiß, jedoch ist es in den meisten Teilen der Insel zunehmend bewölkt. Auch am Nachmittag kann sich die Sonne nur selten gegen die Wolken durchsetzen. In einigen Orten kommt es gelegentlich zu Schauern, die teilweise von Sturm begleitet werden. Für die Nacht sind in Palma de Mallorca immerhin noch warme 24 Grad vorhergesagt. Der Wind dreht am Nachmittag von östlichen auf südliche Richtungen.

Am Donnerstag (13.8.) sinken die Temperaturen im Vergleich zum Vortag etwas ab, in Palma de Mallorca werden maximal 31 Grad erreicht, nachts 22 Grad. Der Tag beginnt, ähnlich wie der Mittwoch (12.8.), zumindest etwas bewölkt. Aus Südwesten weht vor allem an den Küsten ein leichter Wind.

Auch für Freitag (14.8.) sagt der spanische Wetterdienst Aemet derzeit in den meisten Teilen der Insel einen etwas bewölkten Himmel vorher und meldet für die Balearen-Hauptstadt 33 Grad, nachts sinken die Temperaturen auf im Vergleich zu den vorherigen Tagen fast schon angenehme 21 Grad ab. Aus Osten weht zudem eine frische Brise.

Für den Start des Wochenendes sieht die Vorhersage bisher ähnlich aus wie am Freitag. Mit Temperaturen von bis zu 31 Grad in Palma de Mallorca herrscht trotz einiger Wolken am Himmel weiterhin Badewetter. /sw