Hotelauslastung an der Playa de Palma liegt derzeit nahe 50 Prozent

Angesichts der Corona-Pandemie sind die Hoteliers an der Playa de Palma auf Mallorca mit der Auslastung in der Hochsaison bislang nicht unzufrieden. Wie es in einer Pressemitteilung der Hoteliersvereinigung der Playa de Palma am Donnerstag (13.8.) heißt, lag Ende Juli die Belegung bei 45,5 Prozent. Das habe eine Umfrage unter den 100 derzeit geöffneten Häusern in dem Urlaubsgebiet ergeben. Das entspricht 52 Prozent der Unterkünfte an der Playa de Palma mit rund 27.000 Gästebetten. Diesmal wurden laut der Vereinigung auch Hotels befragt, die nicht dem Lobbyverband angehören.

Und obwohl im August bereits einige Häuser an der Playa de Palma aufgrund ausbleibender Urlauber ihre Pforten geschlossen haben, sollen drei weitere Hotels in den ersten August-Tagen für Urlauber öffnen, und am 27. August soll ein weiteres hinzukommen. Insgesamt rechneten die Verantwortlichen der Häuser laut der Mitteilung vom Donnerstag mit einer Auslastung von rund 43 Prozent im August. Dann sollen sogar knapp 28.000 Gästebetten verfügbar sein. /jk