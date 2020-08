194 Außenbereiche von Lokalen in Palma de Mallora müssen wieder weichen

In den kommenden Tagen müssen noch mehr Außenbereiche von Restaurants und Bars weichen.

In den kommenden Tagen müssen noch mehr Außenbereiche von Restaurants und Bars weichen. Foto: Nele Bendgens

Bald wird der Anblick bunter Außenbereiche, die in den vergangenen Wochen das Stadtbild von Vierteln wie Santa Catalina in Palma de Mallorca mitbestimmten, wieder seltener: Das Rathaus hat 194 Betreibern den Antrag darauf, weiterhin Tische und Stühle auf abgegrenzten Parkplätzen aufstellen zu dürfen, um die Wiederaufnahme der Aktivität nach der Ausgangssperre zu erleichtern, abgelehnt. Die Beamten hätten in einigen Fällen einen zu laxen Umgang mit den geltenden Vorschriften festgestellt.

Hintergrund und Fotogalerie: Auf den Parkplätzen in Palma de Mallorca wird jetzt gespeist und getrunken

Schon vor einigen Wochen seien laut den Angaben vom Rathaus 184 Betreiber negativ aufgefallen, woraufhin das Rathaus ihnen die Sondergenehmigung entzogen hatte.

Hintergrund: Palma droht Gastronomen mit Schließung der Außenbereiche

Damit wiesen die Verantwortlichen eine von fünf Bewerbungen für das Aufstellen der Tische und Stühle auf den abgegrenzten Parkflächen zurück.

Die Stadt Palma de Mallorca hatte es Cafés und Restaurants erlaubt, Tische dort aufzubauen, wo sonst Autos parken. Auf diese Weise konnte die durch die Abstands- und Hygieneregeln reduzierte Platzzahl zumindest etwas ausgeglichen werden. Rund 1.000 Gastronomen hätten diese Option beantragt und in mehr als 800 Fällen wurde dem Antrag stattgegeben. Die Länge der terrazas bemisst sich dabei nach der Fassade des Lokals, darf maximal zehn Meter betragen, die Tische müssen mindestens zwei Meter auseinander stehen. /sw