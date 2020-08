So reagiert Mallorca auf die Reisewarnung

Die Ankündigung des deutschen Robert-Koch-Instituts von Freitagabend (14.8.), auch Mallorca und die anderen Balearen-Inseln als Risikogebiet einzustufen, sowie die darauf folgende Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amts hat auf Mallorca zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Wie die balearische Landesregierung in einer Pressemitteilung bekannt gab, wolle man weiter mit den touristischen Märkten zusammenarbeiten, und versuchen, so schnell wie möglich einen "sicheren Korridor" zwischen Mallorca und den wichtigsten touristischen Märkten wie Deutschland zu schaffen.

Generell gab man sich in der Landesregierung gemäßigt und betonte, dass die Einreise des internationalen Tourismus auf die Balearen weiterhin erlaubt sei. Sowohl die Reiseveranstalter als auch die Inselregierung wolle dafür sorgen, dass die Nachfrage der Urlauber nicht gänzlich abreisse. Zudem beteuerte das Govern, die Gesundheitsprävention auf der Insel so gewissenhaft wie zuvor fortführen zu wollen. Tatsächlich hatten die Verantwortlichen in den vergangenen Wochen zahlreiche Regelungen auf den Weg gebracht, die die Ansteckungsgefahr auf den Inseln verringern sollen. Neben der allgemeinen Maskenpflicht gehört dazu das Verbot von Trinkgelagen, Personenbeschränkungen bei privaten Treffen, die Schließung aller Discos und Tanzlokale sowie zahlreiche Hygieneauflagen für Restaurants und Hotels. Verstärkte Kontrollen sollen dafür sorgen, dass die Vorschriften eingehalten werden.

Trotz der steigenden Fallzahlen auf den Inseln betonte die Landesregierung zudem erneut, dass die Situation unter Kontrolle sei. Sowohl die Nachverfolgung von Infektionsketten als auch die medizinische Versorgung funktioniere derzeit gut. Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela wies darauf hin, dass die Situation der Pandemie derzeit in allen Regionen Europas verbreitet sei und alle Länder betreffe, und dass Reisewarnungen wie beispielsweise vom Auswärtigen Amt sich stets an der momentanen Entwicklung orientierten und bei einer Verbesserung jederzeit wieder aufgehoben werden könnten. Man sei zuversichtlich, dass durch einen guten Umgang mit der Pandemie durch alle Beteiligten die touristische Aktivität so schnell wie möglich wieder steigen könne und wolle alles dafür tun, dass sich die Situation in den kommenden Wochen wieder beruhige. Man stehe in permanentem Kontakt mit Hotelvereinigungen und Reiseveranstaltern.





Harte Worte der Opposition

In der Opposition im Balearen-Parlament fand man drastischere Worte. Die Volkspartei PP zeigte sich zutiefst pessimistisch. "Es ist ein dramatischer und definitiver Schlag für den Tourismus, die Saison kann damit für beendet erklärt werden", so PP-Führer Biel Company, der zudem die Balearen-Präsidentin Francina Armengol aufforderte, "alles mögliche in Bewegung zu setzen, um die Situation zu ändern". Die ebenfalls oppsitionelle Partei Ciudadanos warf der linken Zentralregierung zudem ein "desaströses touristisches Management" vor und bezeichnete die linke Landesregierung als "unfähig".





Tui sagt alle Reisen ab

Auch der Reisekonzern Tui hat auf die Einschätzungen aus Berlin reagiert und ab Samstag (15.8.) alle Pauschalreisen nach Spanien mit Ausnahme der Kanaren abgesagt. Den Kunden würden Umbuchungen zu anderen Reisezielen angeboten, wie ein Tui-Sprecher am Freitagabend der Nachrichtenagentur dpa sagte. Reisende, die bereits in den betroffenen Feriengebieten seien, biete Tui an, sie auf Wunsch früher als geplant nach Hause zu fliegen.

Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) bedauerte indess die vom Auswärtigen Amt ausgesprochene Reisewarnung, betonte aber auch, dass die Entscheidung zu akzeptieren sei, da "der Gesundheitsschutz die höchste Priorität für die Tourismusbranche hat". BTW-Generalsekretär Michael Rabe mahnte Reisende und touristische Unternehmen zudem, "die geltenden allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten". Reisewarnungen müssten vor dem Hintergrund der ohnehin schon stark gebeutelten Tourismusbranche "tagesaktuell überprüft und bald möglichst zurückgenommen werden", zitiert die Nachrichtenagentur dpa Rabe.





Sorge bei den Hoteliers

Mallorcas Hoteliervereinigung FEHM brachte am Freitag ihren Unmut über die Situation zum Ausdruck. Die Erklärungen aus Berlin würden "sofortige Auswirkungen" haben, so Fehm-Vorsitzende María Frontera. "Nach all den Anstrengungen, die wir Hoteliers und Reiseveranstalter unternommen haben, um ein Minimum an touristischer Aktivität in dieser Saison aufrecht erhalten zu können, ist es eine sehr schlechte Nachricht für unsere Gemeinschaft", so Frontera weiter. Auch sie betonte, genau beobachten zu wollen, wie sich die Ereignisse in den kommenden Tagen entwickelten, sowohl, was den Flugbetrieb angehe als auch die mögliche verfrühte Abreise einiger Touristen, die sich derzeit auf der Insel befinden. "Neue Ankünfte von Deutschen werden gleich null sein", prophezeite sie.

Juan Manuel Ordinas, Vorsitzender der Vereinigung kleiner und mittelständischer Hotels Pinem hingegen sagte auf die Ankündigung Berlins hin, "wir wussten, dass das passieren wird", freute sich aber darüber, dass es sich lediglich um eine Empfehlung handele und niemandem verboten werde, die Balearen zu besuchen. "Wir werden sehen, welche Auswirkungen das hat", so der Hotelier. /somo