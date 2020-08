Die Hitze kommt zurück nach Mallorca

Sonne satt in Son Serra de Marina am Sonntag (16.8.).

Nach einem Wochenende auf Mallorca mit bestem Badewetter und Sonnenscheingarantie meldet der spanische Wetterdienst auch für den Beginn der neuen Woche am Montag (17.8.) einen, wenn überhaupt nur, vereinzelt bedeckten Himmel. Die Temperaturen verändern sich im Tagesverlauf kaum. In Palma de Mallorca und Felanitx sind 30 Grad gemeldet, in Sa Pobla wird es mit Höchsttemperaturen von bis zu 35 Grad schon am Montag richtig heiß. Es weht nur ein leichter Wind, später in Richtung Südwesten.

Der Dienstag (18.8.) startet ähnlich, jedoch mit etwas mehr Wolken. Vereinzelt kann es sogar zu leichten Schauern kommen, die von Sturm begleitet werden. Für Palma de Mallorca und Sa Pobla sind 31 Grad gemeldet, für Felanitx 30 Grad. Die Temperaturen verändern sich im Tagesverlauf kaum. Nachts kühlt es in den meisten Orten auf 21 bis 22 Grad ab, wobei von Abkühlung nur bedingt die Rede sein kann.

Am Mittwoch (19.8.) klart es im Lauf des Tages auf. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag an, in den meisten Orten auf 32 Grad, in Sa Pobla werden erneut 35 erreicht. Es weht ein leichter Wind, vor allem an den Küsten. Im Laufe des Nachmittags dreht er in Richtung Südosten.

Vor allem, wer in Inca, Santa María del Camí oder Sóller wohnt, sollte sich am Donnerstagnachmittag (20.8.) dann ein schattiges Plätzchen oder eine Bademöglichkeit suchen. Der spanische Wetterdienst meldet Höchsttemperaturen von 37 Grad. Nachts sinken die Temperaturen in Palma de Mallorca auf 23 Grad ab, in Felanitx auf 21, in Sa Pobla auf 20. /sw