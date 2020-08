Dieb stiehlt säckeweise Johannisbrotfrüchte auf Mallorca

Die Guardia Civil hat einen Mann festgenommen, der große Mengen Johannisbrotfrüchte auf Mallorca gestohlen hat. Das Diebesgut verkaufte er an Industriebetriebe weiterverkauft.

Die Polizei überraschte den 34-Jährigen, als dieser gerade an die 300 Kilo der Früchte in Säcken verpackt von einer Finca in der Gemeinde Sant Llorenç stahl. Bereits zuvor ermittelten die Polizisten in dem Fall und befragten die verarbeitende Industrie des traditionellen mallorquinischen Produktes.

Wie sich herausstellte, hatte der Dieb mit drei Komplizen insgesamt anderthalb Tonnen der Früchte gestohlen, die auf dem Markt einen Kilopreis von etwa 70 Cent erzielen. /rp

Lesen Sie hier weiter: Warum die Johannisbrotbäume derzeit so beliebt sind