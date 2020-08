Feuerwehr löscht Brand in Dachwohnung

Einen Brand in einer Dachwohnung eines achtstöckigen Gebäudes in Palma de Mallorca hat am Dienstagmittag (18.8.) die Feuerwehr gelöscht. Dabei wurde niemand verletzt. Die große Hitze erschwerte die Löscharbeiten. Es entstand großer Sachschaden.

Der Brand entstand gegen 11.30 Uhr im Carrer Pere Joan Llobera. Die Feuerwehr rückte mit Löschfahrzeugen und Leiterwagen an und evakuierte vorübergehend das Gebäude. Der Verkehr musste umgeleitet werden. /tg