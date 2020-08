Mallorca-Hotels locken mit Kampfpreisen

Um trotz der Reisewarnung aus Deutschland und anderen Ländern wenigstens einige der Zimmer zu belegen, locken die Hotels auf Mallorca mit radikalen Preisnachlässen von bis zu 50 Prozent. Auf diese Weise will man insbesondere spanische Urlauber vom Festland oder auch die Mallorquiner selbst überzeugen, Urlaub an der Playa de Palma oder in anderen typischen Tourismus-Destinationen zu machen. Die Hoteliers könnten so wenigsten etwas von der schlechten Corona-Saison retten und die Hotels trotz der vielen Stornierungen noch geöffnet lassen.

Angebote in Meliá-Hotels

Mitte August und somit noch mitten in der Hochsaison bietet die Kette Meliá in mehreren Hotels Übernachtungen mit 50 Prozent Rabatt an. Im Sol Barbados, Sol Katmandu Park, Meliá South Beach und im Meliá Calvià Beach kann man am kommenden Wochenende (21.-23.8.) zum halben Preis einchecken. Diese Hotels befinden sich in den zu Calvià gehörenden Küstenorten Palmanova und Magaluf, die seit der von London angeordneten Quarantäne für britische Spanien-Rückkehrer fast komplett leer sind.

Auch wer an der Playa de Palma übernachten möchte, findet ab sofort Schnäppchen, wie sie sonst im August undenkbar gewesen wären. Für das Meliá Palma Marina und das Hotel de Mar Gran Meliá gelten Ermäßigungen von 35 Prozent. Für einige Häuser kann man den Rabatt auch für den September in Anspruch nehmen, wie im Innside Palma Bosque oder im Palma Bellver. Um Zweifel über die künftige Entwicklung auszuräumen bieten die Unternehmen die Option, jederzeit kostenlos zu stornieren.

Riu und Iberostar

Auch die Hotelkette Riu schließt sich dem Rabatt-Reigen an. Mit Preisnachlässen von 40 Prozent, versucht das Unternehmen Hotels wie das Riu Festival an der Playa de Palma zu vermarkten. An den Augustwochenenden kostet das Zimmer mit Halbpension im Viersterne-Hotel 68 Euro.

Nach mehreren Jahren mit Rekordgewinnen und Millionen-Investitionen in die Modernisierung der Häuser kämpfen die Hoteliers nun, dass sie die Häuser nicht sofort schließen müssen, die sie erst vor zwei Monaten langsam geöffnet hatten.

Iberostar senkt die Preise um 25 Prozent und wirbt damit Kinder kostenlos aufzunehmen. Für Inselresidenten gibt es einen zusätzlichen Preisnachlass von 10 Prozent. Mehrere Hotels der Kette bieten noch im August Zimmer mit Halbpension für weniger als 50 Euro pro Nacht und Person an. /tg



