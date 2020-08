Polizei fängt zwei Flüchtlingsboote vor Mallorca ab

Die Guardia Civil hat am Dienstag (18.8.) zwei Flüchtlingsboote vor der Küste von Mallorca entdeckt und an Land gebracht. Dabei haben die Polizisten 23 Flüchtlinge aufgegriffen.

Das erste Boot trieb gegen 2.35 Uhr am Leuchtturm von Ses Salines entlang. Elf Männer waren an Bord. Stunden später fanden die Polizisten in der Cala Santanyí ein zweites Boot mit zwölf Männern.

Die Guardia Civil sucht die Küste nach weiteren Flüchtlingsbooten ab. Die Ausländerbehörde entscheidet, wie es mit den Flüchtlingen weitergeht. Dieses Jahr haben bereits 29 Flüchtlingsboote Mallorca erreicht. /rp