Brand im Verteilerkasten: Seniorenheim in Calvià muss evakuiert werden

Zahlreiche Einsatzkräfte waren daran beteiligt, den Brand im Seniorenheim in Calvià zu löschen. Foto: DM

Ein Kurzschluss im Verteilerkasten eines Seniorenheims in Calvià auf Mallorca führte am Freitag (21.8.) dazu, dass 55 Bewohner und ein Dutzend Mitarbeiter evakuiert werden mussten. Verletzt wurde niemand, abgesehen von einem 102-jährigen Mann, der mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Sant Joan de Déu gebracht wurde.

Das Feuer brach am Nachmittag gegen 16.20 Uhr in der Residenz aus, die sich an der Plaça Nova befindet. Der Brand entstand durch einen Kurzschluss im Keller, wobei der Rauch bis ins erste Stockwerk drang und sich später noch weiter ausbreitete.



Zuerst wurden die Senioren in den 2. Stock gebracht



Zahlreiche Einsatzkräfte wurden mobilisisiert, darunter Fahrzeuge der Feuerwehr von Santa Ponça, Llucmajor und Sóller. Zunächst hatten die Mitarbeiter die Senioren ins zweite Stockwerk der Einrichtung gebracht. Dann wurden die 55 Residenten (elf von ihnen gehbehindert) aus Sicherheitsgründen auf die Straße hinausgebracht.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurden die Senioren und die Mitarbeiter in der Halle des Gemeinderats untergebracht. Die Feuerwehrleute verwendeten starke Ventilatoren, um die dicke Rauchwolke aufzulösen, die sich im Keller und im Erdgeschoss des Seniorenheims festgesetzt hatte. Anschließend konnten die Bewohner gefahrlos in die Einrichtung zurückkehren. /bro