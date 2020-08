Mann stirbt bei Reperatur einer Sickergrube in Montuïri auf Mallorca

Die Feuerwehr von Mallorca holte zwei Männer, die einen Atemstillstand hatten, aus einer Sickergrube in Montuïri. Einer von ihnen verstarb heute Morgen (22.8.), der zweite Mann konnte von den Sanitätern wiederbelebt werden.

Die 46-Jährigen waren offenbar Cousins, beide waren dort mit Reperaturarbeiten beschäftigt gewesen. Gegen 8.20 Uhr ging der Notruf ein, dass zwei Personen in einem Brunnen im Carrer Garrover de Montuïri festsäßen und zu ersticken drohten.

Der Überlebene befindet sich in kritschem Zustand



Der Überlebende wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus in Palma gebracht. Die Guardia Civil hat eine Untersuchung in die Wege geleitet, um aufzuklären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. /bro