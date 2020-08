Nach Sperrung wegen Fäkalien: Baden an der Playa de Capellans wieder möglich

Aufgrund kritischer Wasserwerte war die Playa de Capellans am Mittwoch (19.8.) gesperrt worden: Analysen des balearischen Gesundheitsministeriums hatten in den Gewässern im Norden von Mallorca E.-coli-Bakterien nachgewiesen, ein Hinweis auf Fäkalien im Meer. Die Schließung erstreckte sich auf einen 400 Meter langen Strandabschnitt.



Das Rathaus von Muro veranlasste umgehend weitere Messungen und kommunizierte deren Ergebnis am Freitagnachmittag (21.8.) per Twitter: "Die neuesten Analysen von der Playa de Capellans zeigen, dass das Wasser eine ausgezeichnete Qualität hat und dass man nun wieder baden kann", heißt es in der Mitteilung.





Les darreres anàlisis de les aigües de Platja de Muro - Capellans indiquen que l'aigua té una qualitat excel·lent, per tant ja s'hi poden prendre banys. pic.twitter.com/ojUMCxUdNW — Ajuntament de Muro (@ajuntament_muro) August 21, 2020



Ursache der Verschmutzung ungeklärt

Der Bürgermeister von Muro, Antoni Serra, hatte zuvor gegenüber der MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca darauf hingewiesen , dass eswie Hotels oder Wohnanlagen in der Nähe gibt, von denen die Fäkalien hätten stammen können. Eine Hypothese lautet, dass einfür die Wasserverschmutzung verantwortlich war. /bro