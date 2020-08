Wetter auf Mallorca: Hitze in der Inselmitte, angenehm an der Küste

Mallorca hat die heißeste Phase des Jahres wohl überstanden. Nur noch sporadisch gibt es extreme Hitze, wie zur Wochenmitte im Zentrum der Insel. An der Küste bleibt es sommerlich angenehm.



Die neue Woche ist auf Mallorca mit ein paar Wolken gestartet. Im Tagesverlauf am Montag (24.8.) könnten sogar einige Tropfen vom Himmel fallen. Im Vergleich zur vergangenen Woche ist es fast schon kühl. Die Höchstwerte drehen sich um die 30-Grad-Marke, in einigen Gemeinden wie Palma de Mallorca, Cala Ratjada und Andratx wird nicht mal diese erreicht.



Dadurch sinkt auch die Waldbrandgefahr. Nur noch an der Ostküste stuft der spanische Wetterdienst Aemet sie als extrem ein:





Da dasnicht so schnell abkühlt, ist es im Wasser fast genauso warm wie an Land.ist das Wasser an der Playa de Palma warm.Nachts gibt es zumindest in den Bergen zum ersten Mal seit Wochen, in Lluc sinken die Temperaturen auf 17 Grad. Ein Besuch im Kloster könnte für eine ruhige Nacht sorgen. In Palma de Mallorca (24 Grad) und Cala Ratjada (25 Grad) bleibt es leider weiterMZ Livecam : So sieht es gerade auf Mallorca ausAmkommt dieraus und sorgt für steigende Temperaturen in der Inselmitte und Teilen des Nordens. Die Höchstwerte liegen beiin Inca , 30 Grad in Palma de Mallorca. Nachts sinken die Werte im Vergleich zum Vortag leicht.Amkochen die Kartoffeln in Sa Pobla . Es wirdin der Inselmitte. Bis zu 38 Grad sind möglich. Aemet hat von 12 bis 19 Uhr für das Zentrum die Warnstufe Gelb ausgegeben. Angenehmer bleibt es an den Küsten, wo die Werte knapp über derliegen. Je 33 Grad werden es in Palma de Mallorca und Cala Ratjada, 35 Grad in Sóller . An der Küste weht zudem ein. Mit Wolken ist nicht wirklich zu rechnen.Richtungsollen die Temperaturen dann schon wieder sinken. Die erste Prognose für Samstag und Sonntag sagtvorher. Das bietet mal eine willkommene Abwechslung zum ständigen Sonnenschein. /rp