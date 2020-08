908 Neuinfektionen, geringe Inzidenz - Verwirrung um Corona-Zahlen

Die neuen Corona-Zahlen von Dienstag (25.8.) wirken alarmierend. 908 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden meldet die balearische Gesundheitsbehörde in einer Pressemitteilung (hier sehen Sie die genauen Zahlen).

Gegenüber dem "Mallorca Magazin" erklärte eine Behördensprecherin am Nachmittag die hohe Zahl damit, dass sich viele Fälle sich in den vergangenen Tagen "aufgestaut" hatten. Man arbeite seit Montag mit mehr Personal und könne demensprechend "Fälle nachmelden". Man werde sich also nicht an diese hohen Zahlen gewöhnen müssen. Für eine Stellungnahme gegenüber der Mallorca Zeitung war bislang kein Sprecher zu erreichen.

Dass dieses "Nachmelden" bei den Zahlen der dokumentierten Covid-19-Neuinfektionen auf Mallorca und den Nachbarinseln zu offensichtlichen Unstimmigkeiten führt, ergeben auch MZ-Recherchen. Grund zu der Annahme gibt ein Blick auf die Statistiken, die das zentralspanische Gesundheitsministerium täglich veröffentlicht (externer Link) und aufgrund derer sich auch der wichtige Wert der kumulierten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner errechnet. Auf dieser Grundlage stufte das Robert-Koch-Institut in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung die Balearen am Freitag (14.8.) als Risikogebiet ein und sprach eine Reisewarnung aus – was wiederum verheerende Folgen für die Inselwirtschaft und für die Urlaubspläne Tausender Deutscher hat.

In der Statistik des spanischen Gesundheitsministeriums (Ministerio de Sanidad) von Montag (24.8.) ist nachzulesen, dass auf den Balearen in den vergangenen sieben Tagen 375 Neuinfektionen verzeichnet worden sind. Die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen Woche auf 100.000 Einwohner liegt demnach derzeit bei 32,62 – erstmals seit zwei Wochen unter der Marke von 50.

Das lässt aufhorchen – schließlich sprach der Corona-Sprecher der balearischen Gesundheitsbehörden, Javier Arranz, erst am Montag (24.8.) in einer Pressekonferenz von einer "zweiten Welle" und nannte allein für die vergangenen drei Tage (Samstag bis Montag) 352 Neuinfektionen. Auch aus den aktuellen Daten von Dienstag (25.8.) lässt sich kein Abwärtstrend ablesen.

Auch wer rechnen kann, erkennt, dass die Zahlen aus Madrid in keiner Weise mit denen übereinstimmen, die die balearische Landesregierung in den vergangenen Tagen veröffentlicht hat. Zwischen dem 18. und 24. August sind, wenn man die Zahlen der Pressemitteilungen der Landesregierung (externer Link) zusammen rechnet, insgesamt 1.246 Neuinfektionen auf den Balearen verzeichnet worden. Wie also kommt die Zahl 375 und der damit einhergehende niedrige Wert von 32,62 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner zustande, den das spanische Gesundheitsministerium veröffentlicht hat?

In Madrid weist man jegliche Schuld von sich. "Wir verlassen uns bei den Angaben auf die Daten, die uns die autonomen Regionen zukommen lassen. Es ist für uns sehr schwierig, diese Zahlen zu überprüfen", so eine Sprecherin des spanischen Gesundheitsministeriums. Sie rät der MZ, bei der Balearen-Regierung nachzufragen.

Dort räumt eine Pressesprecherin ein, dass es bei den Zahlen durchaus Unstimmigkeiten geben könne. Aufgrund der großen Testmenge und der daraus resultierenden Ergebnisflut, die täglich im balearischen Gesundheitsministerium eingehe, sei es durch "bürokratische Prozesse" derzeit "unmöglich", exakt zu sagen, wie viele Neuinfektionen täglich auf den Balearen geprüft würden.

"Es kann sein, dass einige Testergebnisse beispielsweise heute zu den Neuinfektionen dazu gezählt werden, obwohl sie von gestern sind oder noch länger in der Vergangenheit liegen", so Navarro. Nach Madrid schicke man nur die Zahlen, die ganz sicher aktuell seien. Auf die Frage, wieso dann stets tagesaktuell genaue Zahlen über Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden an die Presse gegeben würden, weiß sie auch keine rechte Antwort.

"Wirklich mit Sicherheit sagen, wie viele Neuinfektionen wir an welchem Tag im August dokumentiert haben, können wir erst rückblickend in einigen Monaten", so die Pressesprecherin. Sie streitet auch nicht ab, dass der daraus resultierende Wert auf 100.000 Einwohner entsprechend "ungenau" sei. Es handele sich dabei vielmehr um "eine theoretische Zahl".

Eine theoretische Zahl, die jedoch in der Praxis durchschlagende Auswirkungen hat. Wie das Auswärtige Amt auf MZ-Anfrage bestätigt hat, werden Schutzmaßnahmen wie die Einstufung als Risikogebiet oder Reisewarnungen dann ergriffen, "wenn das jeweilige Land oder einzelne Regionen die Neuinfiziertenzahl imVerhältnis zur Bevölkerung von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner kumulativ in den letzten 7 Tagen überschreiten".

Und weiter: "Maßgeblich sind für uns insbesondere die Zahlen des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)." Wie aus der ECDC-Website hervorgeht, bezieht man dort die jeweiligen Daten von den Regierungen der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. Sprich: vom spanischen Gesundheitsministerium, das sich wiederum auf die Daten der Balearen-Regierung verlässt.

Trotz mehrfacher Nachfrage der MZ war bis Dienstagnachmittag (25.8.) kein verantwortlicher Politiker in der Balearen-Regierung für eine Stellungnahme verfügbar. /somo