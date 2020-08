Danke für 80.000 Facebook-Fans auf dem Profil der Mallorca Zeitung!

Die Mallorca Zeitung hat die Marke von 80.000 Followern auf Facebook erreicht - vielen Dank für Ihr Interesse! Der wechselseitige Kontakt zwischen der MZ und ihren Nutzern ermöglicht es den Lesern, ständig auf dem neuesten Stand zu bleiben. Gleichzeitig können sie auch in Sekundenschnelle auf Nachrichten reagieren, diese an Freunde weiterleiten oder den Redakteuren der MZ Fragen stellen, Zusatzinfos vermitteln, Kritik äußern oder Korrekturen vorschlagen. Mit den inzwischen 160.000 Augen der Facebook-Fans sieht natürlich auch die MZ viel mehr und kann Sie auf diese Weise wiederum besser informieren.



Falls Sie noch kein Fan sein sollten, dann besuchen Sie doch einfach die Seite www.facebook.com/MallorcaZeitung und klicken Sie auf den "Gefällt mir"-Button. Wenn Sie zu den inzwischen über 80.000 Fans gehören, aber unsere Mallorca-Nachrichten auf Ihrem Facebook-Konto untergehen, dann können Sie das ganz einfach ändern, indem Sie Ihre Prioritäten für die Timeline individuell einstellen. Wie das geht, erklären wir hier.





Die MZ auf Instagram

Telegram-Newsletter

Twitter und E-Mail

Die MZ als E-Paper oder am Kiosk

Auch aufaktiv und hat bereits über. In dem sozialen Netzwerk gibt es Fotos von unserentäglichund immer dienstags einbei dem Sie ein vierwöchiges Abo des E-Papers der MZ gewinnen können.Wollen auch Sie stets über Mallorca "im Bilde" sein? Dann werden auch Sie Follower! Suchen Sie dazu einfach in der App vonklicken Sie auf "folgen" und beim nächsten Post sind Sie dabei – vorausgesetzt natürlich, Sie haben schon einen privaten Account. Im Browser finden Sie uns unter der Adresse www.instagram.com/mallorcazeitung Wer lieber überauf dem Laufenden bleiben will, kann dort ebenfalls– inzwischen rund 4.500 Leser nutzen das kostenlose Angebot mit bis zu zwei Newslettern täglich. Wie Sie sich ganz einfach anmelden, erklären wir hier Aktuellerund um die Insel erhalten Sie darüber hinaus, wenn Sie der MZ auf Twitter folgen. twitter.com/mz_tweets ) oder sich hier für den E-Mail-Newsletter eintragen.Und freilich gibt es nach wie vor das Mutterschiff der Zeitung: die wöchentliche. Sie erhalten Sie auf Mallorca am Kiosk oder alsauf Ihrem Desktop-Computer, Laptop, ihrer Tablet oder dem Mobiltelefon. /sw