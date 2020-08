Rätsel: Welches Tier hat sich in den Felsen von Port de Sóller versteckt?

MZ-Leser und Mallorca-Liebhaber Jörg Gäbler hat in Port de Sóller ein Fabelwesen gesichtet. Oder besser gesagt seine Umrisse im Gebirge ausgemacht. Seine Zuschrift erreicht uns, nachdem wir über optische Illusionen an Mallorcas Küste berichtet hatten.

"Als jahrelange Mallorca-Genießer waren wir schon häufiger auf der Insel und haben die Insel, von Port de Sóller ausgehend, ausgiebig erkundet", schreibt Gäbler. Was er zuletzt 2018 sah, passe gerade gut zu seiner Urlaubslektüre, "Die Stadt der träumenden Bücher" von Walter Moers über das Phantasie-Universum Zamonien. "Darin gibt es einen dichtenden Drachen, Hildegunst von Mythenmetz. Und genau der liegt da auf dem Berg und wacht über die herrliche Bucht, als ich abends am Strand liegend hochblicke. Vielleicht ist es auch ein anderer Drache, aber ich habe ihn für mich so genannt", so Gäbler.

Und, sehen Sie ihn auch? "Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich der Erste bin, dem der herrliche Drache aufgefallen ist", so Gäbler. "Einmal gesehen, ist er immer da. Auch aus unterschiedlichen Perspektiven."

Hier noch einmal seine Nachzeichnung zur genaueren Erklärung:

Haben Sie auch Tiere in den Silhouetten der Gebirgszüge auf Mallorca oder gar in den Wolken gesehen? Schicken Sie sie uns gerne an leserforum@mallorcazeitung.es. /sw