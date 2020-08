Endlich Details über den Schulstart auf Mallorca bekannt

So nicht! Schulter an Schulter die Schulbank drücken, wie es die Kinder auf diesem Archivbild tun, ist in Corona-Zeiten tabu

Am 10. September soll auf Mallorca die Schule wieder losgehen – ein halbes Jahr, nachdem die Bildungseinrichtungen Mitte März wegen der Coronakrise die Pforten schlossen und fortan nur noch Heimstudien via Internet möglich waren. Einige Schulen hatten zwar kurz vor den Sommerferien im Juni einige Tage geöffnet, von regelmäßigem Schulbetrieb konnte aber keine Rede sein. Nach einer so langen Pause, so könnte man meinen, kann das neue Schuljahr nun geordnet und unter angemessenen Hygienemaßnahmen starten. Doch erst zwei Wochen vor der vuelta al cole macht die Politik klare Ansagen – und viele Details sind noch immer ungeklärt.

Grundsätzlich, und darin sind sich Elternverbände, Lehrer und Politik einig, sei es oberste Priorität, das Infketionsrisiko trotz Schulöffnung so „gering wie möglich" zu halten – allein deshalb, weil die Einrichtungen vorübergehend wieder geschlossen werden müssten, wenn es Infektionsherde gibt. „Wir arbeiten an Protokollen, die das Ansteckungsrisiko reduzieren", lies der Leiter des zentralspanischen Corona-Koordinationszentrums, Fernando Simón, vergangene Woche noch sehr wage in der Presse verlauten. Eine Null-Risiko-Lösung gebe es nicht, so der Corona-Sprecher des balearischen Gesundheitsministeriums, Javier Arranz, am Montag (24.8.), als zwar klar war, dass die Schulen am 10. September eröffnen werden, nicht aber, in welcher Form.

Mit konkreten Maßnahmen wies das balearische Bildungsministerium erst am Mittwochmittag (26.8.) auf. „Es wird ein sehr ungewöhnliches Schuljahr werden, gekennzeichnet durch so viel Präsenzunterricht wie möglich und so viele Sicherheitsvorkehrungen wie nötig", leitete der balearische Bildungsminister Martí March bei einer Pressekonferenz ein.

