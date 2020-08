Unwetterwarnung: Der Hochsommer auf Mallorca ist vorbei

Nach der Hitze warnt der spanische Wetterdienst Aemet vor einem Unwetter auf Mallorca. Der Wetterumschwung bedeutet das Ende des hochsommerlichen Wetters.



Den vielleicht letzten richtig heißen Tag des Jahres gibt es am Freitag (28.8.). Aemet hat für die Inselmitte und den Norden Mallorcas die Warnstufe Gelb wegen Hitze ausgegeben. Von 12 bis 18 Uhr sind bis zu 36 Grad möglich. An den restlichen Küsten bleiben die Höchstwerte knapp über der 30-Grad-Marke.



Die Sonne scheint den ganzen Tag pausenlos, der Wind weht nur schwach. Den Sonnenuntergang um 20.27 Uhr können Sie noch am Strand erleben. Ab 21 Uhr muss der Strand dann verlassen werden. Die Wassertemperaturen betragen 29 Grad an der Playa de Palma.



Wegen der Hitze gilt noch einmal extreme Waldbrandgefahr auf fast der ganzen Insel:





Damit dürfte nach dem regnerischen Wochenendesein. An den Temperaturen nachts ändert sich im Vergleich zu den vergangenen Tagen nichts. Es gibt wieder einemit Temperaturen über 20 Grad.MZ- Livecam : So sieht es gerade auf Mallorca ausDerdürfte Mallorca in den frühen Morgenstunden vom Samstag erreichen. Aemet warnt auf der ganzen Insel mit dervorund. Im Norden und Westen gilt die Warnung ab 8 Uhr, auf der restlichen Insel ab 18 Uhr. Zudem gibt es eine Warnung voran den Küsten mit Ausnahme der Ostküste.Der Norden der Insel sollte sich also schon am Freitagabendfür ein heftiges Unwetter machen. Die restliche Insel erreicht die Schlechtwetterfront erst am Samstagabend. Dieund sind regional stark unterschiedlich. Die Spanne der Höchsttemperaturen reicht von 26 ( Sóller ) bis 31 Grad ( Llucmajor ).Die Temperaturen in der Nacht sinken auf etwa 18 Grad. Das Unwetter hält. Danach gibt es einen. Es kann immer wieder regnen. Die Temperaturen pegeln sich ab Sonntag bei etwa 27 Grad ein und bleiben in der neuen Woche konstant. Dafür wechseln sich aber Sonne und Regenwolken ab, schließlich ist ab Dienstag (1.9.) bei den Meteorologen schon. /rp