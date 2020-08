"Sicheres Freizeitprogramm": Wanderherbergen auf Mallorca öffnen ab September

Die vom Inselrat auf Mallorca verwalteten Wanderherbergen öffnen am 1. September wieder ihre Pforten. Das hat der Consell am Samstag (29.8.) mitgeteilt. Nach der im Zuge des Alarmzustands veranlassten Schließung würden die Einrichtungen nun unter Beachtung sämtlicher Corona-Auflagen wieder in Betrieb genommen.

Zu den neuen Auflagen gehört unter anderem, dass allen Wanderfreunden beim Einchecken die Temperatur gemessen werde. Zudem sollen Rucksäcke und Wanderschuhe desinfiziert werden. Selbstverständlich seien zudem Atemmasken, Sicherheitsabstand und Desinfektionsgel. Außerdem werde die Gästezahl in den Herbergen Tossals Verds, Son Amer und Muleta auf die Hälfte der sonst erlaubten Kapazität gesenkt.

Das Personal der Herbergen habe einen Kraftakt unternommen, um sich auf die neue Situation einzustellen, heißt es beim Inselrat. Wandern sei ein "sehr sicheres Freizeitprogramm", bei dem Gäste das Natur- und Kulturerbe auf Mallorca kennenlernten, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem sei die Zeit der Schließung dazu genutzt worden, Instandsetzungs- und Verschönerungsarbeiten vorzunehmen.

Die Hütten sind im Internet (hier klicken) reservierbar. Die Seite gibt es nur auf Spanisch oder Katalanisch. Die Übernachtung kostet pro Person und Nacht 14 Euro. Erst mal geschlossen bleiben unterdessen die von der balearischen Forstbehörde Ibanat verwalteten Herbergen. /ff

