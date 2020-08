Warnstufe Orange: heftiges Gewitter über Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe Orange wegen Unwetter auf Mallorca ausgegeben. Am Samstagmittag (29.8.) verdüsterte sich der Himmel über der Insel. Die Gewitterfront erreichte zunächst den Nordwesten von Mallorca, wo heftiger Regen einsetzte und dicke Hagelkörner niedergingen. Die Gewitterfront zieht weiter über die Insel und erreicht im Tagesverlauf Andratx, Calvià und Palma.



Gewarnt wird vor starken Niederschlägen zum Teil in Form von Hagel, vor stürmischen Böen und Gewitter auf der gesamten Insel. Gerechnet werden müsse ortsweise mit Niederschlägen von 50 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde.



Wie Fotos des MZ-Wetter-Experten Duncan Wingen zeigen, gingen in der Tramuntana dicke Hagelkörner nieder. Es sei ein Wunder, dass nicht die Autoscheiben zu Bruch gegangen seien, schreibt er auf seinem Twitter-Account:





No ha reventado los cristales del coche de milagro hemos tenido que taparlos con las esterillas pic.twitter.com/iyskOS1ib2 — Duncan Wingen (@DuncanWingen) August 29, 2020

Wegen des Unwetters können einigeim Gebiet vonnicht verkehren, wie das Verkehrskonsortium per Twitter mitteilte. In dem Gebiet stürzten Bäume auf die Fahrbahn, ortsweise kam es zu, wie Videos in den sozialen Netzwerken zeigen.Die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca teilte unterdessen mit, dass an dendie Rote Flagge gehisst wurde - stets nach intensiven Regenfällen gelangt infolge der Überlastung der Kanalisation Abwasser in die Bucht von Palma, und es gilt. Die Modernisierung der Infrastruktur läuft inzwischen An der Nord-, Ost-, und Westküste von Mallorca wird zudem vorgewarnt. Diesinken spürbar und sind regional stark unterschiedlich. Die Spanne der Höchsttemperaturen reicht von 26 ( Sóller ) bis 31 Grad ( Llucmajor ).Haben Siegemacht? Schicken Sie uns Ihre Aufnahmen, per E-Mail ( web@mallorcazeitung.es ) oder per Whatsapp an die Nummer +34 629 73 77 44.werden auf Mallorca "" genannt, "kalter Tropfen". Sie setzen jedes Jahr fast pünktlich Ende August ein und sorgen für heftige Regenschauer. Das Naturphänomen basiert auf den stark schwankenden Temperaturen von Meer und Luft. Das noch zwischen 22 und 25 Grad warme Mittelmeerwasser verdampft und steigt bis zu zehn Kilometer hoch auf. Wenn sich dann die ersten atlantischen Tiefausläufer mit feuchtkalter Luft über das Mittelmeer schieben, türmen sich auf breiter Front gewaltige Gewitterwolken auf. Prallen die Luftmassen aufeinander, kommt es zu Sturzregen ( weitere Infos ).Das Unwetter sollanhalten, wobei die Warnstufe Orange ab Samstag um 18 Uhr auf Gelb gesenkt wird. Danach gibt es laut Vorhersage einen Sonne-Wolken-Mix. Es kann immer wieder regnen. Die Temperaturen pegeln sich ab Sonntag bei etwa 27 Grad ein und bleiben in der neuen Woche konstant. Dafür wechseln sich aber Sonne und Regenwolken ab, schließlich ist ab Dienstag (1.9.) bei den Meteorologen schon Herbst. /ff/rp{C}