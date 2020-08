Nach Unwetter: Aufräumarbeiten und Schadensbilanz in Banyalbufar

Nach dem Gewitter und der Windhose vom Samstag (29.9.) laufen in Banyalbufar im Nordwesten von Mallorca die Aufräumarbeiten. Man prüfe angesichts der angerichteten Schäden, zusammen mit dem Inselrat einen Antrag auf Erklärung zum Katastrophengebiet zu stellen, erklärte Bürgermeister Mateu Ferrà gegenüber der Nachrichtenagentur Europa Press. Würde ein solcher Antrag genehmigt, bestünde Anspruch auf staatliche Hilfsgelder. Viele Anwohner dürften auf Hilfe angewiesen sein, so der Bürgermeister. Zunächst einmal müsse man aber die Schäden vollständig erfassen.



Die Gewitterfront war am Samstagvormittag über Nordwesten über Mallorca hereingebrochen. Das Unwetter ließ zahlreiche Bäume umstürzen und richtete auch Schäden an Gebäuden an. Neben Banyalbufar war besonders die Küstensiedlung Port des Canonge betroffen, wo die Feuerwehr auch eingeschlossenen Bewohnern zu Hilfe kommen musste. Zu Schaden kam jedoch niemand.



Am Sonntagmorgen (30.8.) machte sich auch die Präsidentin des Inselrats, Catalina Cladera, ein Bild von der Lage und dankte allen Helfern für ihren Einsatz. Die Mitarbeiter des Inselrats - Feuerwehrleute und Experten des Verkehrsdezernats - sind laut einer Pressemitteilung des Consell auch am Sonntag vor Ort, um bei den Aufräumarbeiten und der Schadensbilanz zu helfen. Eine Kommandozentrale wurde an der Abfahrt von der Tramuntana-Straße Ma-10 nach Port des Canonge eingerichtet. Die Ma-10 war laut Inselrat am Sonntag zwischen Kilometer 75 und 80 weiterhin für den Verkehr gesperrt, genauso wie die Ma-1100 zwischen dem Landgut La Granja bei Esporles und der Ma-10.



Der spanische Wetterdienst teilte unterdessen per Twitter mit, dass Mitarbeiter vor Ort analysierten, ob die Schäden am Wald auf die Windhose oder starke Windböen zurückzuführen seien.





Sineu 43

Serra d'Alfàbia 36

Llucmajor 36

Binissalem 34

Lluc 34

Escorca 33

Son Servera 33

Sa Pobla 32

Colònia de Sant Pere 32

Port de Sóller 30

Artà 28

Porreres 25

Muro 25

Capdepera 25

Balearen-Universität 23

Calvià 20

Campos 20

Santa Maria 19

Flughafen Palma 17

Pollença 17

Port de Pollença 14

Llucmajor, Cala Blava 13

Andratx 11

Manacor 9

Ses Salines 8

Portocolom 7

Santanyí 3

Die stärkstenfielen am Samstag unterdessen nicht an der Nordwestküste, sondern im Inselinnern, wie die Bilanz von Aemet zeigt (in Liter pro Quadratmeter):Diehabe das Aussehen der Landschaft vollständig verändert, so der Bürgermeister von Banyalbufar gegenüber Europa Press,seien umgestürzt oder beschädigt. Die Natur werde Jahre brauchen, um sich zu erholen. Aber auch dieseien zahlreich, auch historische Orte seien betroffen, so etwa Son Coll, Son Bunyola , Sa Baronia oder Sa Rectoria. Internet und Handyempfang seien auch am Sonntag noch nicht wieder hergestellt, im Ortskern gebe es aber wieder Strom.Port des Canonge sollte im Laufe des Sonntags durch einwieder mit Energie versorgt werden, das der Stromkonzern Endesa in den Küstenort bringt. Dabei wird der Konzern von Mitarbeitern der Landesregierung unterstützt, da auf der Landstraße weiterhin Gefahr durch umstürzende Bäume bestehe, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Anschließend müssten dann noch die Leitungen zu Häusern im Umland instand gesetzt werden.Diewurden unterdessen am Sonntag weitgehend aufgehoben. An der Nord- und Nordostküste von Mallorca gilt aber bis zum Montagmorgenwegen Gewitter und starker Niederschläge. Die Wetterlage sei instabil, lokale Gewitter seien im Verlauf des Sonntags möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal 28 Grad, die Tiefstwerte sinken auf 18 Grad in Palma de Mallorca und 13 Grad in Lluc.Amwechseln sich Wolken und Sonne ab. Die Höchstwerte bleiben deutlich unter der 30-Grad-Marke. Fürsind erneut Schauer prognostiziert. /ff