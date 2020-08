75 Infizierte in einem Seniorenheim auf Mallorca

Es ist das, was in Corona-Zeiten nicht passieren darf: In einem Seniorenheim in Sant Joan auf Mallorca sind in den vergangenen Tagen 54 Bewohner, fast die Hälfte aller Betreuten, positiv auf das Virus getestet worden. Zwei der Bewohner seien am Wochenende verstorben. Das bestätigte am Montag (31.8.) eine Pressemitteilung der Landesregierung, in der auch die aktuellen Corona-Zahlen bekanntgegeben wurden.

Laut der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" mussten bislang sechs Personen im Krankenhaus behandelt wroden. Auch 21 Mitarbeiter des Seniorenheims seien positiv auf das Virus getestet worden. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt somit 75 Menschen.

Die insgesamt 112 Bewohner und 70 Mitarbeiter seien am Donnerstag (27.8.) bei einem Screening getestet worden, nachdem man zuvor die Ansteckung zweier Mitarbeiter festgestellt hatte.

Positiv und negativ getestete Bewohner seien mittlerweile in zwei unterschiedlichen Etagen untergebracht. Eine mobile Einheit des neuen Corona-Koordinationszentrums ist zudem fest vor Ort stationiert, um die Covid-Patienten zu betreuen und weitere Tests durchzuführen.

Insgesamt verzeichnet die balearische Gesundheitsbehörde aktuell 88 infizierte Bewohner von Seniorenheimen auf den Balearen. Neben Sant Joan sind positiv getestet worden: 22 Bewohner im Seniorenheim Verge de l'Esperança (in Palmas Stadtviertel Son Gotleu), einer im Wohnheim Oasis, sieben in der Residencia Sèniors in Montuïri, einer im Wohnheim in Can Picafort, einer im Domusvi in Capdepera und einer in Sa Serra. /somo