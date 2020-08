Unwetter legt Sóller-Zug auf Mallorca auf unbestimmte Zeit lahm

Die Gewitterfront inklusive Windhose vom Samstag (29.8.) hat auf Mallorca nicht nur Banyalbufar und andere Orte in desaströsem Zustand hinterlassen, sondern auch die Gleise und Leitungen des Sóller-Zugs so sehr beschädigt, dass der beliebte Bummelzug seinen Betrieb bis auf Weiteres eingestellt hat. Das teilte die Betreibergesellschaft Ferrocarril de Sóller am Montag (31.8.) in einer Pressemitteilung mit.

Hintergrund: Gewitter mit Hagel und "cap de fibló" auf Mallorca

Demnach seien entlang der Strecke durch den Sturm mehr als zwölf Bäume entwurzelt oder in der Mitte abgebrochen. Zudem hätten heruntergefallene Äste die Gleise und Leitungen blockiert. Dadurch seien auf einer Strecke von insgesamt einem Kilometer Luftlinie Isolierungsteile und Träger wie auch Kabel beschädigt worden.

Noch am Samstag (29.8.) habe man mit den Reparaturarbeiten begonnen, hieß es in der Pressemitteilung. Die Verantwortlichen schätzen die Kosten der Arbeiten auf über 200.000 Euro. "Zu diesen schweren Schäden und der hohen Investition, die sie notwendig machen, kommt noch eine katastrophale Saison hinzu", so Óscar Mayor, Präsident von Ferrocarril de Sóller, in Anspielung auf den Rückgang der Urlauberzahlen wegen der Pandemie. /sw