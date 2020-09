Sturmschäden auf Mallorca: Finca Son Coll von Christian Völkers betroffen

Immer mehr Schäden werden auf Mallorca nach dem zerstörerischen Hagelsturm am Samstag (29.8.) bekannt. So ist die Privatfinca des deutschen Immobilienunternehmers Christan Völkers betroffen. Der Sturm zerstörte einen Teil der Fassade des Hauptgebäudes auf dem Tramuntana-Anwesen Son Coll bei Port des Canonge. Dabei wurden "weder Personen noch Tiere" verletzt, wie eine Sprecherin des Unternehmens Engel & Völkers der MZ am Dienstag (1.9.) bestätigte. Man werde "die Finca wieder genau so aufbauen, wie sie vorher war", hieß es weiter. Vielen Prominenten ist die prunkvolle Finca Son Coll durch den Polo Cup Engel & Völkers sowie durch glamouröse Sommerpartys bekannt.



Unterdessen veröffentlichte die Landesregierung erstmals Luftaufnahmen, die die Ausmaße der Sturmschäden in den Gemeinden Esporles, Banyalbufar und Valldemossa zeigen. Sturm und Hagelkörner von der Größe von Golfbällen ließen Bäume abknicken, beschädigten Dächer und Fahrzeuge. Die Balearen-Regierung will das betroffene Gebiet von der spanischen Zentralregierung als Katastrophengebiet anerkennen lassen, um auf diese Weise Soforthilfen beantragen zu können, wie der balearische Umweltminister Miquel Mir erklärte.





Els consellers @mirgual i @isabelcastrofer han visitat les zones més afectades pel temporal de dissabte passat al #PNSerraTramuntana



Unes 580 ha. estarien afectades segons la primera valoració



Els consellers demanaran la declaració de Zona greument afectada al Consell de Govern pic.twitter.com/ipq4tm09Tc — Conselleria de Medi Ambient i Territori (@cmat_ib) August 31, 2020

Am schwersten betroffen sei ein Gebiet von etwa 580 Hektar , das sich über dieerstreckt. Mir möchte sich in den kommenden Tagen mit dender betroffenen Kommunen treffen, um weitere Schritte zu besprechen. /tg