Tramuntana-Besucherzentrum in Lluc wird renoviert

Das Tramuntana-Besucherzentrum in Lluc auf Mallorca wird renoviert. Die bereits begonnenen Arbeiten sollen binnen eines Monats abgeschlossen sein, teilte die Balearen-Regierung am Mittwoch (2.9.) mit. Das Steinhaus Ca s'Amitger am Parkplatz vom Kloster Lluc stammt aus dem 16. Jahrhundert und muss dringend besser gegen Feuchtigkeit geschützt werden.

Das Zentrum informiert mit Broschüren und einer Ausstellung zu Flora und Fauna des Tramuntana-Gebirges. Wanderer erhalten zudem Tipps und Kartenmaterial. 2019 bediente das Infozentrum 17.705 Besucher. 3.361 von ihnen schauten sich bei der Gelegenheit auch die Dauerausstellung an, heißt es in der Pressemitteilung. /tg