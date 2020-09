Endlich Licht im Formentor-Tunnel

Das wurde auch langsam Zeit. Mallorcas Inselrat hat endlich die Arbeiten an einer Beleuchtung des Formentor-Tunnels in Auftrag gegeben. Die Lichtanlage kostet knapp 200.000 Euro und soll in zwei Monaten den Tunnel erhellen.

"Wir wollen eine Antwort auf die jahrelangen Beschwerden von Auto- und Radfahrern geben", so Verkehrsdezernent Iván Sevillano in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (3.9.). Sevillano gesteht damit ein, dass die Strecke bislang gefährlich war und Handlungsbedarf bestand. Unklar ist, warum es solange gedauert hat, bis eine Lösung in Angriff genommen wurde.

Vergangenes Jahr hatte Radreiseanbieter Max Hürzeler im MZ-Interview dem Inselrat angeboten, die Arbeiten zu finanzieren. Die Politiker hätten aber abgelehnt.

Die neue Beleuchtung beinhaltet 43 LED-Lampen und soll 196.872 Euro kosten. /rp